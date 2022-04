Frankreich hat gewählt: Macron im Amt bestätigt

Die Wahllokale in Frankreich haben um 20 Uhr geschlossen. Die Auszählung der Stimmen hat begonnen. Die ersten Nach-Wahl-Befragungen sowie Hochrechnungen deuten auf einen klaren Sieg Macrons in der Stichwahl hin.

Quelle: AFP © Ludovic MARIN / AFP

Der Agentur RIA Nowosti zufolge liegt Emmanuel Macron in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen mit 55 bis 58 Prozent der Stimmen klar in Führung, wie kurz nach Schließung der Wahllokale der belgische Fernsehsender LN24 aus Umfragen berichtete. Auch dpa sieht Amtsinhaber Macron als Sieger an. Demnach sei der Liberale Emmanuel Macron den jüngsten Hochrechnungen zufolge als französischer Präsident wiedergewählt worden. Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntagabend berichteten, setzte er sich deutlich gegen die rechtskonservative EU-Kritikerin Marine Le Pen durch, die etwa 42 Prozent der Stimmen erhalten habe. Die Spitzenvertreter der Europäischen Union zeigten sich erwartungsgemäß erfreut über die Widerwahl des Liberalen. So äußerte sich EU-Ratspräsident Charles Michel erleichtert über die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Wir können fünf weitere Jahre auf Frankreich zählen", schrieb der Belgier am Sonntagabend auf Twitter. "In diesen stürmischen Zeiten brauchen wir ein starkes Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine souveränere und strategischere Europäische Union einsetzt." Dazu schrieb Michel: "Herzlichen Glückwunsch, lieber Emmanuel Macron." Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bereits zu seiner Wiederwahl gratuliert. "Ich freue mich, unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können", schrieb die deutsche Politikerin am Sonntag auf Twitter. "Gemeinsam werden wir Frankreich und Europa voranbringen." Die unterlegene rechte Präsidentschaftsanwärterin Marine Le Pen hat angekündigt, weiter politisch aktiv bleiben zu wollen. "Ich werde mein Engagement für Frankreich und die Franzosen fortführen mit der Energie, der Beharrlichkeit und der Zuneigung, die Sie von mir kennen", sagte Le Pen am Sonntagabend vor Anhängern in Paris. Denn Macron werde nichts tun, um die Spaltung im Land zu reparieren. "Ich habe heute keinen Groll." Und fuhr fort: "Wir sind entschiedener denn je, die Franzosen zu verteidigen", betonte Le Pen. "Dieses Ergebnis ist ein Zeugnis für das große Misstrauen des französischen Volkes ihnen gegenüber", sagte sie mit Blick auf die Regierenden in Frankreich und der Europäischen Union. "Tausend Mal wurden wir schon beerdigt", meinte Le Pen zu ihrer Partei. Diese werde eine Opposition bilden, um die Franzosen weiter zu verteidigen gegen die Einwanderung, die Unsicherheit und ein Anheben des Rentenalters. Wie aktuelle Video-Reportagen aus der französischen Hauptstadt zeigen, ist es nach Bekanntgabe des voraussichtlichen Wahlergebnisses spontan zu Demonstrationen und Protestaktionen gekommen. Dabei war ein beträchtliches Polizeiaufgebot zu bemerken. Bisher scheinen die Kundgebungen friedlich zu verlaufen. Mehr zum Thema - Stichwahl in Frankreich: Politiker-Empfehlungen aus Deutschland, Spanien und Portugal (rt/dpa)

