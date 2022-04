Salzsäure mittels einer Sprengung in der Luft verteilt – kann als Waffe für einen Terroranschlag für die Betroffenen durchaus ein Alptraum sein. Solch einen Terroranschlag auf Zivilisten unter falscher Flagge verübt zu haben, wirft die Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk den nationalistischen paramilitärischen Verbänden vor:

"Ukrainische nationalistische Verbände haben im Bewusstsein der Aussichtslosigkeit ihrer Kampfhandlungen gegen die Volksrepublik Lugansk vor ihrem Rückzug aus der besetzten Stadt Rubeschnoje mit der Zerstörung von Anlagen der chemischen Industrie begonnen.

So wurde heute durch die Sprengung einer Zisterne mit Salzsäure in der Fabrikhalle Nr. 1 der Produktionsvereinigung 'Sarja' eine Wolke dieses giftigen Stoffes im Fabrikviertel der Stadt, in dem mehr als 10.000 Menschen leben, verbreitet."