Internationale Atomenergiebehörde: Russische Truppen verlassen Tschernobyl

Russische Truppen, die im vergangenen Monat die Sperrzone um das im Jahr 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl übernommen hatten, haben die Kontrolle wieder an die Ukraine zurückgegeben, teilte die Internationale Atomenergiebehörde am Donnerstag mit. Russland habe die Kontrolle schriftlich an das ukrainische Personal überreicht, schrieb die IAEO in einer Pressemitteilung mit Verweis auf ukrainische Behörden.

Nach Angaben der ukrainischen Seite hätten sich zwei Kolonnen des russischen Militärs in Richtung Weißrussland zurückgezogen. Eine weitere Kolonne habe Slawutytsch verlassen, wo das Personal des Kraftwerks wohnt. Laut ukrainischer Seite sollen sich noch einige russische Soldaten auf dem Gelände des Kernkraftwerks aufhalten, doch sie seien im Begriff, es zu verlassen.

Die Behörde fügte hinzu, dass sie nicht in der Lage war, Berichte zu bestätigen, wonach russische Streitkräfte während ihres Aufenthalts in der Sperrzone von Tschernobyl einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt waren.

IAEO-Chef Rafael Grossi war diese Woche in die Ukraine gereist, um technische Hilfsleistungen für die Betriebssicherheit von Atomanlagen im Land vorzubereiten. Am Donnerstag traf er zu Gesprächen mit russischen Spitzenbeamten in Kaliningrad ein. Am Vortag hatte er nach eigenen Angaben auch das Kernkraftwerk Süd-Ukraine im Gebiet Nikolajew besucht.

