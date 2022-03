Finnland stellt Zugverbindung von Sankt Petersburg nach Helsinki ein

Die finnische Bahn stellt ihren Express-Zug Allegro von Sankt Petersburg in die Hauptstadt Helsinki ein. Die Verbindung war eine der wenigen Möglichkeiten für russische Bürger, auf direktem Weg in die EU einzureisen. Bereits gekaufte Tickets werden rückerstattet.

Vor einigen Wochen hatte die finnische Bahn noch angekündigt, die Verbindungen auszuweiten, weil russische Bürger die Strecke zunehmend nutzen. Damit soll jetzt Schluss sein: Der Allegro-Zug, der zwischen Sankt Petersburg und Helsinki verkehrt, wird laut der Zeitung Helsingin Sanomat am kommenden Wochenende eingestellt.

Demnach soll die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen den Weiterbetrieb als nicht mehr "angemessen und unpraktisch" befunden haben. Sie erklärte, dass die Züge verkehrten, damit finnische Bürger Russland verlassen konnten, was auch passiert sei. Derzeit gebe es nur noch wenige Finnen in Russland.

Die Züge waren in der letzten Zeit nahezu ausgebucht. Nach offiziellen Angaben überquerten von Ende Februar bis Ende März in den Zügen durchschnittlich 700 Fahrgäste pro Tag die finnische Grenze. Allerdings durften nur jene Russen nach Helsinki einreisen, die neben einem Schengen-Visum auch eine Corona-Impfung mit einem in der EU zugelassenen Vakzin hatten.

