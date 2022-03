Le Monde: Franzosen sparen Geld durch Mischen von Benzin mit Ethanol

In Frankreich zwingen steigende Kraftstoffpreise aufgrund der Situation in der Ukraine die Bürger dazu, Benzin mit Ethanol zu mischen. Dies schreibt die französische Zeitschrift Le Monde. Die Journalisten sprachen mit einer Verkäuferin an einer Niederlassung einer Tankstellenkette in Frankreich. Früher hätten die Autofahrer am Monatsanfang bedenkenlos vollgetankt, heute versuchen sie, nicht mehr als 30-50 Euro zu zahlen, hieß es.

Zudem mischen junge Menschen immer häufiger Benzin mit Ethanol, wobei der Anteil des Ethylalkohols stetig zunehme, betonte die Mitarbeiterin der Tankstelle. Wörtlich hieß es:

"Einer von ihnen hat mir einmal erklärt, dass es sich bei den dadurch verursachten Ausfällen um Kleinteile handelt, deren Austausch nicht sehr teuer ist."

Die Korrespondenten sprachen auch mit Tankstellenkunden. Eine Kundin beschwerte sich:

"Sie haben Produktionskosten von 1,78 Euro. Können Sie das glauben? Wo sind die gelben Westen? Warten sie darauf, dass wir zwei Euro pro Liter erreichen?"

Russland hat am 24. Februar eine Militäroperation in der Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin beschrieb den Zweck des Einsatzes als "Schutz der Menschen, die acht Jahre lang von dem Kiewer Regime misshandelt und ermordet wurden". Daher sei geplant, die Ukraine "zu entmilitarisieren und zu denazifizieren" und alle Kriegsverbrecher, die für "blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung" im Donbass verantwortlich seien, vor Gericht zu stellen.

Daraufhin verhängte der Westen weitere Sanktionen gegen Russland. Insbesondere wurden mehrere Großbanken ins Visier genommen, darunter Sberbank und VTB. Die Europäische Union, die USA, Kanada und eine Reihe anderer Länder sperrten den Luftraum für russische Flugzeuge. Es wurden Sanktionen gegen die Lieferung von Hightech-Produkten nach Russland sowie Sanktionen gegen russische Energieversorgungsunternehmen verhängt.

