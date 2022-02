Publizist Gellermann bezeichnet russische Militäroperation in der Ukraine als "Krieg gegen Krieg"

Ist die russische Militäroperation in der Ukraine ein brutaler Krieg, wie der Westen behauptet, oder eine schmerzliche Präventivmaßnahme, um in Zukunft schlimmere Konflikte zu verhindern? Publizist Ulrich Gellermann geht in seinem Kommentar dieser Frage nach.