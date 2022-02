Ständiger Vertreter Russlands: Gazprom nicht verpflichtet, Gasexporte in die EU zu erhöhen

Der russische Konzern Gazprom sieht es nicht als seine Pflicht an, die Gaslieferungen an die EU hochzufahren, sagte der ständige Vertreter Russlands bei der EU Wladimir Tschischow. Damit wies er jegliche Verantwortung Moskaus für die Gasknappheit in Europa zurück.