Ungarn bekräftigt Unterstützung für östliche Vakzine: "Zulassung nicht politisieren"

Der ungarische Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto hat erklärt, dass russische und chinesische Corona-Impfstoffe sicher und wirksam seien, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. In einem Video, das er am Mittwoch auf dem Budapester Flughafen vor seinem Abflug nach Lyon aufnahm und auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, erklärte der ungarische Chefdiplomat:

"Es ist ganz klar, dass die in Ungarn verwendeten östlichen Impfstoffe gut funktionieren, sie sind sicher und wirksam. Deshalb ist es an der Zeit, dass die internationalen Organisationen in dieser Frage eine fachliche und keine politische Entscheidung treffen."