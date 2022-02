Johnson prescht vor: Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen schon im Februar

Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte am Mittwoch im Parlament an, alle Corona-Maßnahmen in den nächsten Wochen in England abzuschaffen. Das berichtet die Welt am Mittwoch.

Da Großbritannien bereits im Januar fast alle Einschränkungen aufgehoben hat, will der konservative Politiker nun auch die verordnete Selbstisolation nach positiven Schnelltests aufheben. Am Mittwoch sagte er:

"Unter der Voraussetzung, dass sich die derzeitige ermutigende Entwicklung der Daten fortsetzt, gehe ich davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die letzten inländischen Beschränkungen – einschließlich der gesetzlichen Verpflichtung zur Selbstisolierung im Falle eines positiven Tests – einen vollen Monat früher aufzuheben."

Am 21. Februar werde er dazu einen Plan für das "Leben mit dem Virus" vorstellen.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson announces the government will remove all Covid restrictions in England, including the legal requirement to self-isolate, a month early. pic.twitter.com/xWwAM6JF6x — Election Wizard 🚛 (@ElectionWiz) February 9, 2022

Seit Ende Januar gilt in ganz Großbritannien die Maskenpflicht nur noch in der Londoner U-Bahn. Für sämtliche öffentliche Veranstaltungen wurden die Impfnachweise bereits abgeschafft.

Johnson selbst steht seit Wochen massiv in der Kritik der britischen Medien und oppositioneller Politiker: Ende Januar gab es Enthüllungen über Partys mit viel Alkohol, die das Büro des Premierministers mitten in einem strikten Lockdown organisiert und an denen sich auch Johnson selbst beteiligt haben soll. Fast zeitgleich dazu kam es jedoch zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Vereinigten Königreich.

