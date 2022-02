China setzt sich ehrgeiziges Handelsziel mit Russland

Peking will den Handelsumsatz mit Russland weiter ausbauen und hat sich ein neues Ziel gesetzt. Erst wollte man bis 2024 ein Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreichen. Nun sollen es 50 Milliarden US-Dollar mehr werden.

China will den bilateralen Handel mit Russland auf 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigern. Dieses Ziel hat der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bekanntgegeben, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow mitteilte. Peskow sagte:

"Für China ist das nicht so viel, aber für Russland ist es ein sehr ehrgeiziges Ziel."

Er fügte hinzu, dass die Aufgabe durchaus machbar sei und wies darauf hin, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern im Jahr 2021 einen historischen Höchststand von 140 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die Führungen beider Länder hatten sich zuvor das Ziel gesetzt, das Handelsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar, was bereits im Jahr 2018 erreicht wurde, bis 2024 auf 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu verdoppeln.

China ist seit dem Jahr 2016 der Hauptabnehmer von Rohstoffen und Produktionsgütern aus Russland. Nach Angaben des Russischen Exportzentrums (REC) haben die Lieferungen dieser Güter sieben Jahre in Folge zugenommen, und dieser Trend werde sich fortsetzen. Kupfer, Aluminium, Düngemittel, Holz, Ölsaaten, Papier und Pappe gehörten zu den von China am meisten aus Russland importierten Warenkategorien, so das REC.

