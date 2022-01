Schweden: Mehr als 18.000 Menschen demonstrieren in Stockholm gegen Corona-Impfpass

Auch in Schweden, das im Vergleich zu anderen Ländern kaum Einschränkungen in der Corona-Krise hinnehmen musste, kam es heute zu Demonstrationen gegen Corona-Impfpässe. Mehr als 18.000 Menschen demonstrierten in Stockholm gegen die Beschränkungen.

In Schweden galten während der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Ländern wesentlich weniger Einschränkungen, doch die Aussicht auf die Ausweitung von Corona-Impfzertifikaten treibt die Leute auch in Schweden auf die Straße: In Stockholm und Göteborg gab es heute mehrere Demonstrationen gegen Impfzertifikate und Beschränkungen.

Heute 22.01.22 Super Stockholm Schweden .Danke Stockholm pic.twitter.com/s477KMv1kq — Erkay (@Erkay71696291) January 22, 2022

Mehr als 18.000 Menschen hatten sich am Freitagnachmittag für die Demonstration in Stockholm angemeldet. Der hinter der Veranstaltung stehenden Organisation Frihetsrörelsen (auf Deutsch: Freiheitsbewegung) wurde eine Demonstrationserlaubnis erteilt.

Die polizeiliche Erlaubnis galt allerdings nur für 3.000 Personen. Die Polizei griff jedoch nicht ein, da "in der aktuellen Situation jedenfalls nicht gegen die Genehmigung verstoßen haben", so Per Fahlström, Sprecher der Polizei in der Region Stockholm.

Stockholm gegen die Green Pass, 22.1.22 pic.twitter.com/9zu0aU95KF — Alex Oldberg (@OldbergAlex) January 22, 2022

Die Demonstranten versammelten sich auf Stockholmer Platz Norrmalmstorg, um ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, und gingen dann weiter in Richtung Sergels torg. Der Protestzug skandierte "Ja till frihet, nej till vaccinpass" ("Ja zur Freiheit, Nein zum Impfpass"). Wie Fahlström am Machmittag bekannt gab, verlief die Demonstration weitestgehend friedlich, bisher habe es keine Unruhen gegeben.

Mehr zum Thema - Schweden: 14 Prozent lehnen Impfpass ab