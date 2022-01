Minsk: Desertierter polnischer Soldat berichtet von Mord an 240 Migranten im Grenzgebiet

Der nach Weißrussland geflohene polnische Soldat Emil Czeczko hat die dortigen Ermittler über die Ermordung von mehr als 240 Migranten an der polnisch-weißrussischen Grenze informiert. Dies teilte das weißrussische Ermittlungskomitee laut der Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch mit:

"Während der Ermittlungen in der Strafsache gab Emil Czeczko an, dass er und seine Kameraden ab dem 8. Juni 2021 an organisierten Morden im Grenzgebiet und in der Nähe der Siedlung Siemianowka in Polen beteiligt waren. Nach Angaben des Soldaten ist ihm die Ermordung von über 240 Menschen bekannt."