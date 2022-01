Gegen die "russische Bedrohung": US-Armee errichtet neuen Stützpunkt in Albanien

Wegen der angeblichen russischen Bedrohung in der Balkanregion errichtet die US-Armee ein neues Hauptquartier für Spezialkräfte in Albanien. Washington strebt damit unter anderem einen "besseren Zugang zu regionalen Transportknotenpunkten" an.

Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben am Donnerstag bekannt gegeben, in Albanien ein neues Hauptquartier errichtet zu haben. Der Militärstützpunkt soll als Basis für Missionen in der Balkanregion dienen, wie die Zeitung der US-Armee Stars and Stripes unter Berufung auf das US-amerikanische Kommando für Spezialoperationen in Europa mitteilte. Die Basis werde den US-Spezialeinheiten eine größere "logistische Flexibilität" und einen "besseren Zugang zu regionalen Transportknotenpunkten" geben.

Major David Tabor, der das Spezialkräftekommando Europa leitet, erklärte:

"Die Fähigkeit, sich innerhalb des Balkans schnell zu bewegen und in enger Abstimmung mit anderen Verbündeten und Partnerstreitkräften zu trainieren, machte Albanien zum besten Standort für diese Bemühungen."

Stars and Stripes verweist ausdrücklich darauf, dass sich die neue Basis nun in einem Land befindet, das an Länder grenze, in denen sich der Einfluss Russlands kontinuierlich erhöhe: Griechenland, Montenegro, Bosnien, Nordmazedonien und Serbien. Der US-General Tod Wolters, der das Kommando der US-Streitkräfte für Europa leitet, bezeichnete die Balkanregion als "Hauptziel für Russlands boshaften Einfluss".

Die US-Streitkräfte gaben nicht bekannt, wie viele Truppen am neuen Standort stationiert werden sollen. Die dort stationierten Einheiten sollen sich jedoch abwechseln.

Albanien ist nicht der einzige Stützpunkt für US-Spezialtruppen in Europa. Das eigentliche Hauptquartier befindet sich in Stuttgart, weitere Basen in Estland und in der Ukraine.

