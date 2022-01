Israelische Botschaft in Ukraine verurteilt antisemitischen Nationalistenmarsch in Kiew

Anlässlich des 113. Geburtstags von Stepan Bandera haben am 1. Januar in Kiew Hunderte Nationalisten mit brennenden Fackeln demonstriert. Die israelische Botschaft in der Ukraine verurteilte den Marsch, in dem sie eine Schändung der Erinnerung an die Holocaust-Opfer sah.