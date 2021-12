Mit Migranten beladener Wagen rast in Haus: Sieben Tote und vier Verletzte in Ungarn

In der Nähe der ungarisch-serbischen Grenze ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein mit Migranten beladener Wagen raste auf der Flucht vor der Polizei in ein Haus in Ungarn. Dabei kamen sieben Menschen ums Leben und vier wurden verletzt.