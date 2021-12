Russischer Grenzschutz: Ukrainisches Kriegsschiff unterwegs in Richtung der Straße von Kertsch

Ein Schiff der ukrainischen Marine sei unterwegs in Richtung der Straße von Kertsch und erfülle nicht die Aufforderungen eines Kurswechsels, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Donnerstagabend mit. Die Handlungen des Schiffes stellten eine Gefahr für die Sicherheit der Navigation dar, so die Behörde.