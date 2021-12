Ukrainischer Präsident Selenskyj gratuliert Scholz auf Deutsch zum Amtsantritt

Wladimir Selenskyj hat Olaf Scholz in deutscher Sprache zum Amtsantritt als Bundeskanzler gratuliert. Er erklärte seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, der Entwicklung einer Energiepartnerschaft und der Integration in die EU und die NATO.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt Hoffnungen in Olaf Scholz als neuen deutschen Bundeskanzler. Am Mittwoch schrieb der ukrainische Staatschef beim Kurznachrichtendienst Twitter in deutscher Sprache:

"Ich gratuliere Olaf Scholz und neuer Bundesregierung zum Arbeitsbeginn! Bin bereit, gemeinsam an der Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, Entwicklung der Energiepartnerschaft und unsere EU-/ NATO-Integration zu arbeiten."

Ich gratuliere @OlafScholz und neuer Bundesregierung zum Arbeitsbeginn! Bin bereit, gemeinsam an der Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, Entwicklung der Energiepartnerschaft und unsere EU-/ NATO-Integration zu arbeiten. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal übermittelte ebenfalls per Twitter Glückwünsche. Scholz ist am Mittwoch zum neuen deutschen Regierungschef einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP gewählt worden.

Die Beziehungen zwischen Berlin und Kiew hatten sich aufgrund des Baus der russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee nach Deutschland verschlechtert. Die Ukraine wird nach der für 2022 erwarteten Inbetriebnahme der Pipeline den Status als Haupttransitland für russisches Gas in die EU und die damit verbundenen Milliardeneinnahmen verlieren. Die USA, die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten sind strikte Gegner des Projekts.

Zuletzt gab es im Ukraine-Konflikt erneut Spannungen. Mehrere westliche Politiker warfen Russland die Vorbereitung eines Einmarsches in die Ukraine vor. Russland weist das entschieden zurück und wirft seinerseits dem Nachbarland vor, mehr als 100.000 Soldaten an die Frontlinie nahe den Rebellengebieten Donezk und Lugansk verlegt zu haben.

(rt/dpa)