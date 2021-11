Wladimir Putin zu NATO-Manövern im Schwarzen Meer: "Eine ernste Herausforderung für uns"

Am 13. November hat der Kreml auf seiner Website ein exklusives Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Sender Rossija-1 veröffentlicht. Der Politiker beantwortete dort die Fragen des Korrespondenten Pawel Sarubin und äußerte sich unter anderem zu den aktuellen NATO-Aktivitäten im Schwarzen Meer. Putin bezeichnete sie als außerplanmäßige Manöver der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten. Dabei würden neben einem "ziemlich starken Schiffsverband" auch strategische Luftstreitkräfte eingesetzt.

Putin teilte mit, das russische Verteidigungsministerium habe vorgeschlagen, im Schwarzen Meer ebenfalls außerplanmäßige Seeübungen abzuhalten. Er halte dies aber für unzweckmäßig. Außerdem brauche man die Situation in der Region nicht zusätzlich eskalieren zu lassen. Daher beschränke sich das Verteidigungsministerium derzeit darauf, ausländische Kampfflugzeuge und -schiffe zu eskortieren.

Der Präsident ging auch auf das Verhältnis zur Ukraine und die Vorwürfe ein, wonach Russland die Minsker Abkommen nicht befolge.

"Wenn wir unseren Partnern, darunter im Normandie-Format, die Frage stellen, was genau Russland in den Minsker Abkommen nicht befolge und was ihrer Meinung nach Russland laut den Minsker Abkommen tun solle, gibt es keine Antwort. Man sagt uns direkt: 'Wir können das nicht ausformulieren'. Ich mache keinen Witz. So ist eben der Dialog."