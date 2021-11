Russischer Spitzenbanker: EU hat europäische Energiekrise selbst zu verantworten

Herman Gref, der Chef von SberBank, der größten Bank in Russland, sieht die Hauptursache für die Energiekrise in der EU in einer fehlerhaften Planung der Energiewende. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte er:

"Wir glauben, dass die derzeitige Energiekrise in Europa keine Krise der erneuerbaren Energien ist, sondern eine Krise der Planung der Energiewende und eine Gaskrise. Hier stimme ich mit dem russischen Präsidenten überein, der auf die Fehler in der Planung der europäischen Energiewende hingewiesen hat."

Der Vorstandsvorsitzende der SberBank und ehemalige Leiter des russischen Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung stimmte früheren Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu, der kritisiert hatte, dass die EU-Regulierungsbehörden das System der langfristigen Gasverträge zugunsten des Spotmarktes aufgaben. Der Banker fuhr fort:

"Schließlich wurden früher mehr als 90 Prozent des europäischen Gases im Rahmen langfristiger Verträge gekauft, was ihnen die Stabilität aller Bedingungen garantierte."

Als weitere Gründe für die Verschärfung der Krise nannte Gref den zunehmenden globalen Wettbewerb um Energie nach der Pandemie, den Rückgang der Produktion erneuerbarer Energien sowie den rekordverdächtig niedrigen Stand der Gasreserven in den Untergrundspeichern der EU.

In den vergangenen Monaten sind die Gaspreise in Europa stark angestiegen, von rund 515 US-Dollar pro tausend Kubikmeter im August auf fast 2.000 US-Dollar Anfang Oktober. Der sprunghafte Anstieg der Gaspreise hat zu einem Anstieg der Stromkosten für die Einwohner und die Industrie in der Europäischen Union sowie zu Industrieausfällen und Versorgungsunterbrechungen geführt. Experten zufolge werden die steigenden Gaspreise die EU-Staaten dazu zwingen, zumindest vorübergehend ihre Bestrebungen zum Ausstieg aus der Kohle und den fossilen Brennstoffen im Zuge der Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen zurückzustellen.

