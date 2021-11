Frankreich: Messerangriff auf Polizisten vor Kommissariat in Cannes

In Cannes an der französischen Riviera ist es am Montagmorgen zu einem schweren Zwischenfall vor einem Polizeikommissariat gekommen. Drei Polizisten wurden in ihrem Dienstwagen mit einem Messer angegriffen. Der Angreifer wurde "neutralisiert". Seine Identität und Motive bleiben vorerst unklar.