Tschechiens Präsident Zeman nach Treffen mit Premier Babiš ins Militärkrankenhaus eingeliefert

Der tschechische Präsident Miloš Zeman ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtete die Agentur ČTK am Sonntag unter Berufung auf eine Sprecherin des Zentralen Militärkrankenhauses in Prag. Kurz zuvor hatte der 77-Jährige den abgewählten Regierungschef Andrej Babiš in seiner Residenz auf Schloss Lány bei Prag empfangen.