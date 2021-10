Kleinflugzeug stürzt in Bürogebäude bei Mailand – acht Tote

Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und dabei in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach italienischen Medienberichten zwei Besatzungsmitglieder und alle sechs Passagiere ums Leben.