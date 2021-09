"Russische Jungfrauen auf dem Speiseplan": Soziale Werbung empört russische Botschaft in Spanien

Werbeplakate einer gemeinnützigen Organisation in Spanien haben bei vielen Menschen für Stirnrunzeln gesorgt. Darauf steht zu lesen: "Tagesmenü: Russische Jungfrauen plus Kokain als Spezialgericht." Die russische Botschaft in Spanien findet die Werbung inakzeptabel.