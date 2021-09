Frankreich: Brand in Fabrik in Pamiers – Anwohner sollen in den Häusern bleiben

Am Morgen brach in einer Fabrik in Pamiers im Departement Ariège ein Großbrand aus. Die Anwohner der Stadt sind aufgefordert, in ihren Häusern bleiben. Nach Ansicht des Vizepräsidenten des Regionalrats von Okzitanien bestehen "toxische Risiken".

Quelle: AFP © Cecile Dupont