Wahleinmischung aus Österreich: Kanzler Kurz warnt vor rot-grün-roter Koalition in Deutschland

In einem Interview warnt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz vor einer rot-grün-roten Koalition in Deutschland nach der Bundestagswahl. Er wirbt für den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, in dem er einen guten Partner und einen überzeugten Europäer sieht.