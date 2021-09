Österreich verschärft Corona-Maßnahmen: Für Ungeimpfte wird es ungemütlicher

Angekündigt hatte es Kanzler Sebastian Kurz bereits am Montagabend in einer Sendung, nun verkündete er am Mittwoch neue Corona-Maßnahmen in der Alpenrepublik. Vor allem Ungeimpfte sind betroffen. Ab 15. September gilt für sie etwa eine FFP2-Maskenpflicht im Handel.