Italienisches Lehrbuch ordnet Teile Osteuropas der "russischen Region" zu – Ukraine empört

Die ukrainische Botschaft in Italien zeigte sich verärgert über ein italienisches Geographie-Schulbuch, in dem auf einer Landkarte die Ukraine, Weißrussland, Moldawien und die baltischen Staaten einer "russischen Region" zugeordnet sind.

Die Botschaft stellte in einem Beitrag auf Facebook klar, dass solche "ärgerlichen Vorfälle" von der ukrainischen Auslandsvertretung nicht unbemerkt bleiben. Demnach seien in dem Lehrbuch von Alberto Fré "verzerrte Informationen über die Ukraine" gefunden worden. Außerdem habe man eine "Unterdrückung der Tatsachen der russischen Aggression gegen die ukrainische Seite" entdeckt.

Die diplomatische Vertretung appellierte an das italienische Bildungsministerium und an den Verlag mit der Bitte, den Fehler zu korrigieren. Außerdem baten die Diplomaten alle Landsleute um Unterstützung bei der Aufdeckung solcher Vorfälle. Falls sie weitere "verzerrte Informationen über die politische Lage in der Ukraine" entdecken, sollen sie sich an die Botschaft wenden.

