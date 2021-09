"Pakt von Rom" bringt Vakzine für die Welt, Italien steuert auf Impfpflicht zu

Rom prescht bei der Pandemiebekämpfung vor. Gerade stellte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza mit Zustimmung von Premier Mario Draghi bei einem Treffen der G-20-Gesundheitsminister einen "Pakt von Rom" vor. Zwei Tage später wurde dieser schon einstimmig von den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern beschlossen. Einige Minister waren per Video zugeschaltet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war in Rom dabei. Hauptanliegen des ambitionierten Vorhabens ist es, die Teilnehmer zur Impfung aller Menschen auf der Welt zu verpflichten. Roberto Speranza:

Deutschland unterstützt diesen Pakt mit insgesamt 100 Millionen Dosen Impfstoff. Maßgebend sei bei der Umsetzung des Paktes, alle Staaten zu verpflichten, an einem weltweiten Zugang zu erschwinglichen und sicheren Impfstoffen zu arbeiten. Bis Jahresende sollen mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung immunisiert werden. Laut Speranza sei es wichtig, Menschen aufzuklären und gegen Fake News zu kämpfen.

Der Pakt sieht ebenfalls vor, Human- und Tiermedizin als gemeinsames System zu betrachten. Ziel sei, Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Menschen und Tieren übertragen werden können, zu überwachen.

Nicht jeder teilt jedoch den Enthusiasmus der Gesundheitsminister. So teilte "Brot für die Welt" in einer Pressemeldung mit:

"Statt von Almosen reicher Länder abhängig zu sein, wollen afrikanische Staaten selbst Impfstoffe herstellen. In einer Pandemie sollte das Wissen um die Impfstoffproduktion global geteilt werden. Deshalb rufen wir Deutschland auf, die zeitweise Aussetzung von Patenten und geistigen Eigentumsrechten nicht weiter zu blockieren, sondern konstruktiv zu unterstützen, so wie bereits über 100 Staaten weltweit. Wir appellieren zudem an die Bundesregierung, deutsche Unternehmen dazu aufzufordern, einen umfassenden Technologietransfer an Unternehmen in Afrika zu leisten. Die WHO hat eigens dafür einen Technologie-Transfer-Hub, den mRNA-Hub, in Südafrika eingerichtet. Bisher beteiligt sich daran für Covid-Impfstoffe kein einziges Unternehmen. So werden wir die Pandemie nicht überwinden. Täglich sterben weiterhin tausende Menschen und Millionen geraten in existenzielle Not. Am Ende wird sich die Pandemie durch dieses Zögern auch für Deutschland verlängern.“