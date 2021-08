Zu Dantes 700. Todestag: Russisches Haus in Rom veranstaltet Konzerte klassischer Musik

Das Moskauer Symphonieorchester spielte vergangenes Wochenende in der italienischen Stadt Gradara Musikwerke von Pjotr Tschaikowski und Sergei Rachmaninow. Nach Angaben des Russischen Hauses in Rom waren die Konzerte an den 700. Todestag des italienischen Nationaldichters Dante Alighieri angeknüpft.