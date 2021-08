"Wir müssen weiterkämpfen": Weißrussische Oppositionelle demonstrieren in Warschau und Kiew

Am 9. August jährt sich die Wiederwahl des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zum ersten Mal. Bereits im Vorfeld des Jahrestags demonstrieren Anhänger der weißrussischen Opposition in verschiedenen europäischen Städten, unter anderem in Warschau und Kiew.