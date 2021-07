Zusammenstoß mit Lkw: Regionalbahn Berlin-Szczecin entgleist – acht Verletzte

Ein Zug der Regionalbahn 66 ist am Donnerstagmorgen auf polnischer Seite nahe dem Dorf Kołbaskowo an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Lkw zusammengestoßen. Die ersten beiden Wagen des Zuges entgleisten und kamen nach etwa 50 Metern zum Halten. Der erste Waggon rutschte einen Hang hinab und blieb in Schräglage stehen, der zweite neigte sich leicht direkt am Gleiskörper. Acht Personen wurden leicht verletzt. Niemand musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf die regionale Feuerwehr berichtete.

8:00 Kołbaskowo. Na miejscu trwają prace zabezpieczające. Usunięcie wykolejonych wagonów pociągu relacji Szczecin-Berlin wymaga uzgodnień ze stroną niemiecką. pic.twitter.com/URnByjp9rZ — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

Die Verletzten erlitten Prellungen und Schürfwunden und wurden ambulant behandelt. Der Lokführer konnte sich aus eigener Kraft aus dem ersten Wagen befreien.

Die Regionalbahn verkehrt zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Szczecin und hat elf Stationen auf der Strecke. Der Unfall ereignete sich etwa drei Kilometer hinter der polnischen Grenze. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

