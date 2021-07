"Rauchfrei bis 2030" - Marlboro-Hersteller will Zigarettenverkauf in Großbritannien einstellen

Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird der Tabakkonzern Philip Morris International den Verkauf seiner Zigarettenmarken in Großbritannien einstellen. Der Schritt erfolgt angesichts der Bestrebungen, das Vereinigte Königreich bis ins Jahr 2030 rauchfrei zu machen.

Philip Morris' CEO Jacek Olczak hat erklärt, dass sein Unternehmen den Vertrieb von üblichen Zigaretten in Großbritannien einstellen wird. Die Entscheidung sei Teil der Strategie seines Unternehmens, das konventionelle Zigarettenrauchen im Land auslaufen zu lassen. Olczak erklärte er der Daily Mail:

"Ich möchte, dass dieses Unternehmen das Rauchen hinter sich lässt. Ich denke, dass man in Großbritannien in maximal zehn Jahren das Problem des Rauchens komplett lösen kann."

Er merkte an, dass insbesondere die Marke Marlboro "verschwinden wird". Man werde den Verbrauchern die Wahl lassen, entweder mit dem Rauchen aufzuhören oder auf Alternativen wie elektronische Zigaretten und Tabakverdampfer umzusteigen.

Im vergangenen Jahr verkaufte Philip Morris mehr als ein Viertel aller Zigaretten weltweit. In einer Erklärung betonte der Konzern am Montag:

"Philip Morris kann sich eine Welt ohne Zigaretten vorstellen. Je früher dies geschieht, desto besser für alle."

Moira Gilchrist, die Vizepräsidentin des Unternehmens, sagte der BBC, dass Philip Morris ein staatliches Verbot konventioneller Zigaretten begrüßen würde, während sie gleichzeitig feststellte, dass eine strenge Regulierung nötig sei, um "das Problem des Zigarettenrauchens ein für alle Mal zu lösen". Gilchrist deutete außerdem an, dass das Unternehmen bereit sei, sich auf die Herstellung besserer Alternativen zu konventionellen Zigaretten zu konzentrieren.

Im Jahr 2019 enthüllten die britischen Behörden einen Plan, das Land bis ins Jahr 2030 rauchfrei zu machen, um die Ursachen für vermeidbare Gesundheitsprobleme zu bekämpfen. Zwei Jahre nach der Ankündigung sind Kritiker jedoch der Meinung, dass das Vorhaben kaum funktionieren kann, wenn die Tabakhersteller die Strategie nicht selbst finanzieren.

Großbritanniens Raucherquote ist in den vergangenen 35 Jahren um die Hälfte gesunken. Laut einem Bericht des House of Lords bedeutet jedoch "rauchfrei" zu sein, dass der Anteil der Raucher an der Bevölkerung auf fünf Prozent sinkt, während er derzeit bei etwa 15 Prozent liegt.

