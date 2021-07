Wahlgewinner in Bulgarien zieht ersten Kabinettsvorschlag zurück

Am Montag nach der Parlamentswahl in Bulgarien hatte die Partei "Es gibt ein solches Volk" einen Vorschlag zur Regierungsbildung unterbreitet, obwohl sie nicht als Gewinner feststand und forderte damit Widerspruch heraus. Am Donnerstag wurde der Vorschlag zurückgezogen.