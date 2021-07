Ukrainischer Innenminister Arsen Awakow tritt zurück

Die Pressestelle des Innenministeriums veröffentlichte eine Kopie des Dokuments, in dem sich Awakow bei seinen Kollegen für die jahrelange Zusammenarbeit bedankt hatte. Dem Antrag muss nun vom ukrainischen Parlament stattgegeben werden.

Wie die Rada-Abgeordnete von der ukrainischen Regierungspartei "Diener des Volkes" Jelisaweta Jasko via Facebook präzisierte, könnte die Abstimmung bereits am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden. Laut ihrem Fraktionskollegen Alexander Katschura soll die Partei demnächst auf Vorschlag von Präsident Wladimir Selenskij den Abgeordneten und Vorsitzenden des Strafverfolgungskomitees Denis Monastyrski für den Posten des Innenministers nominieren.

Awakow war im Februar 2014 im Kabinett von Premierminister Arseni Jazenjuk an die Spitze des Ministeriums gekommen und erlebte seitdem bereits drei Regierungswechsel mit. In seiner Amtszeit kam es in der Ukraine zu zahlreichen Protesten, deren Teilnehmer die Entlassung des Innenministers forderten. Der 57-Jährige wurde unter anderem wegen der gescheiterten Polizeireform scharf kritisiert. Weitere Vorwürfe bezogen sich auf Awakows Vorgehen bei der Ermittlung des Mordes am Journalisten Pawel Scheremet.

