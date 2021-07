Pilot und acht Fallschirmspringer sterben bei Flugzeugabsturz in Schweden

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Mittelschweden sind am Donnerstag alle neun Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das Flugzeug fing Feuer und stürzte am Rand des Flugplatzes ab. Vor zwei Jahren ereignete sich ein ähnliches Unglück im Norden des Landes.