Medienbericht: Aufrufe im Netz zu Massenschlägerei am Wiener Praterstern

Seit eine 13-Jährige in der Nacht zum letzten Samstag in Wien ermordet wurde, ist die Stimmung in Österreich aufgeladen. Während sich zwei Täter in U-Haft befinden und die FPÖ deren Abschiebung fordert, rufen Afghanen laut einem Bericht der Krone zu einer Schlägerei auf.