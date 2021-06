Großfeuer bricht in der Nähe des Bahnhofs Elephant and Castle im Süden Londons aus

Im Süden Londons ist ein Großfeuer in der Nähe des Bahnhofs Elephant and Castle ausgebrochen. Augenzeugen berichten, sie hätten eine "Explosion" gehört. Auf Videoaufnahmen sieht man Rauchwolken. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um keinen Terroranschlag.

Ein Großfeuer ist in einem Geschäftsviertel im Süden Londons in der Nähe des Bahnhofs Elephant and Castle ausgebrochen. Auf Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind riesige Rauchwolken zu sehen. Der Bahnhof wurde für den Feuerwehreinsatz evakuiert.

Nach Angaben der Medien berichten Augenzeugen, sie hätten eine "Explosion" gehört.

Die Polizei teilte jedoch mit, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelt. Derzeit liegen keine Informationen über Verletzte vor.

Die Londoner Feuerwehr fordert die Bewohner auf, das Gebiet zu meiden und alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. In einer Mitteilung bestätigt sie, dass Straßensperrungen bestehen und drei Geschäfte unter den Bahnbögen des Bahnhofs sowie vier Autos und eine Telefonzelle vom Feuer beschädigt wurden.

