Wien: Leiche einer 13-Jährigen an Baum gelehnt – Polizei ermittelt

Am vergangenen Wochenende wurde auf einer Grünfläche in Wien die Leiche eines Mädchens entdeckt. Das Opfer war brutal erstickt worden. Wie sich nun herausstellte, war es gerade einmal 13 Jahre alt. Die Eltern identifizierten ihr Kind am Sonntag.

Am Samstagmorgen hatten Zeugen in der österreichischen Hauptstadt eine Leiche gefunden, die an einen Baum gelehnt war. Sie wies zahlreiche Blutergüsse auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen. Gerichtsmediziner fanden heraus, dass es erstickt worden war. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Das Alter des anfangs unbekannten Opfers wurde von der Polizei zunächst auf etwa 18 Jahre geschätzt. Das Opfer hatte keine Ausweise dabei. "Es wurden sämtliche Abgängigkeitsanzeigen durchforstet", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Keine habe zur getöteten jungen Frau gepasst. Kurios: Das Opfer trug einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Live or Die" ("Lebe oder stirb"). Nach der Veröffentlichung einer Personenbeschreibung meldeten sich die Eltern und gaben an, dass es sich bei der Getöteten um ihre erst 13 Jahre alte Tochter handelt.

Wie Dittrich am Montag mitteilte, handelt es sich beim Fundort des Opfers nicht um den Tatort. "Die 13-Jährige wurde nicht im öffentlichen Raum, sondern in einem privaten Bereich, einer Wohnung oder einem Haus, getötet." Medienberichten zufolge lebte das Mädchen im niederösterreichischen Tulln. Wieso es allein in Wien unterwegs war, wird nun geklärt. Die 13-Jährige soll auch schon zuvor aus dem Elternhaus verschwunden sein.

Laut Statistik der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser ist dies bereits der siebte Frauen- beziehungsweise Mädchenmord in Wien in diesem Jahr.

