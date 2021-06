Deutschland spielt 2:2 gegen Ungarn – und erreicht mit großer Mühe das Achtelfinale

Schon wenige Stunden vor Anpfiff ging es in der Münchner Innenstadt heiß her. Einige ungarische Fans feierten ausgiebig – vereinzelt waren dabei "schwul schwul Deutschland schwul"-Rufe zu hören, wie die Welt berichtet.

Zur Eröffnung der Partie gab es jede Menge Pfiffe bei der ungarischen Hymne und ein deutscher Fan versuchte, den Platz zu stürmen - wurde aber von Sicherheitskräften vom Platz geführt. Viele Zuschauer – darunter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – outeten sich als Fans der Regenbogenflagge:

Gemeinsam Haltung zeigen gegen Diskriminierung. Freiheit und Toleranz sind schon jetzt die Gewinner 🌈 Und jetzt gemeinsam Deutschland anfeuern. Unser Tipp 3:0 für 🇩🇪. #GERHUN@DFB_Team#Regenbogen 🌈 #euro2020pic.twitter.com/LAiXk1vgZg — Markus Blume (@MarkusBlume) June 23, 2021

Die DFB-Elf begann gut, konnte aber ihre Auftaktchancen in den ersten zehn Minuten nicht nutzen. Und dann der Schock in der elften Minute: Der Mainzer Szalai leitet einen Angriff selbst mit ein, ehe der fast namensgleiche Sallai gekonnt aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum flankte, wo der durchgestartete Szalai perfekt köpft und rechts neben Deutschlands Torhüter Neuer – der trotz laufenden UEFA-Verfahren mit Regenbogen-Kapitänsbinde antrat – einlocht.

Dann folgte eine Sturm- und Drang Phase der "Mannschaft", doch sowohl Hummels als auch Ginter vergaben beste Möglichkeiten. Der einsetzende Regen motivierte die Ungarn offenbar, die bis zur Halbzeit einen offenen Schlagabtausch mit Jogi Löws Mannen boten.

Die zweite Hälfte startete gemächlich – die Deutschen bemühten sich die erste Viertelstunde redlich gegen das ungarische Abwehrbollwerk, ehe Havertz per Kopf einen dicken Aussetzer des ungarischen Schlussmanns Gulacsi in der 66. Spielminute ausnutzen konnte. Doch dann folgt der nächste Rückschlag für die deutsche Nationalelf. Ungarn macht direkt vom Anstoß weg das 2:1! Nach einem langen Ball vom Mittelkreis bekommt die DFB-Abwehr den Ball nicht aus dem Strafraum, sodass der Torschütze zum 1:0, Szalai, die Kugel aufnimmt und perfekt in den Lauf von Andras Schäfer passt. Der in den Strafraum sprintende Mittelfeldmann köpft am Ende freistehend vor dem heraussprintenden Neuer zur erneuten Führung für die Magyaren ein.

Im Anschluss stieg die Spannung enorm – ehe der eingewechselte Leon Goretzka nach einer feinen Kombination von Werner und Musiala in der 84. Minuten aus dem Strafraum einfach mal abzog. Auch dabei machte der ungarische Torwart keine glückliche Figur – und das Endergebnis stand fest: 2:2.

Mit dem Unentschieden ist Deutschtand zweiter in der Grippe und somit für das Achtelfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Dort trifft das Team auf England.

Mehr zum Thema - Münchner Regenbogen-Gate: Doppelmoral oder spätrömische Dekadenz?