Skandal in Bulgarien: Nieren für reiche "Onkel" in Deutschland von armen "Neffen" aus Ukraine

Organspendeskandal in Bulgarien: Gesundheitsminister Stoycho Katsarov hat eine Serie illegaler Organtransplantationen in einem staatlichen Krankenhaus in der Hauptstadt Sofia publik gemacht. Darüber informiert das bulgarische Nachrichtenportal "Novinite".