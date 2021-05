Neuer Vorfall in Weißrussland: Deutsches Flugzeug nach Terrorverdacht vom Abheben gestoppt

Ein Lufthansa-Flugzeug ist in der weißrussischen Stadt Minsk daran gehindert worden, abzuheben. Grund dafür sei ein Hinweis im Zusammenhang mit einer Terrorgefahr gewesen, der an die Sicherheitsbehörden ging. Die Leitung des Flughafens erklärte am Montag über ihren Telegram-Kanal, dass auf das E-Mail-Postfach des Flughafens eine Nachricht von unbekannten Personen eingegangen sei, in der sie ihre Absicht erklärt hätten, einen terroristischen Akt gegen den Lufthansa-Flug zu begehen.

Das Ziel des deutschen Flugzeugs war Frankfurt. Es sollte ursprünglich um 14:20 Uhr Ortszeit abheben. Der mutmaßliche Terrorhinweis erfolgte noch so rechtzeitig, dass das Boarding der Passagiere verhindert werden konnte.

Die Flughafenleitung habe Maßnahmen eingeleitet, um das Flugzeug gründlich zu kontrollieren. Lufthansa bestätigte gegenüber der dpa den Vorfall. Alle Passagiere seien einem erneuten Sicherheitscheck unterworfen. Zur Kontrolle des Flugzeuges sei die gesamte Ladung des Passagierflugzeuges ausgeladen worden. Der Flug sollte 51 Personen einschließlich der Besatzung transportieren. Die Fluggesellschaft erklärte:

"Wir folgen den Anweisungen der lokalen Behörden, die das Flugzeug vor Abflug erneut durchsuchen und die Passagiere erneut einem Sicherheitscheck unterziehen."

Am Sonntag war ein Flugzeug der Gesellschaft Ryanair, in dem sich ein weißrussischer Blogger, der in seinem Heimatland gesucht wird, auf dem Weg von Griechenland nach Litauen aufgrund einer Bombenmeldung, die sich später als falsch erwies, außerplanmäßig in Minsk gelandet. Westliche Staaten sowie die EU-Führung forderten anschließend von den weißrussischen Behörden eine Erklärung für den Vorfall.

Bereits im Jahr 2013 traf ein ähnlicher Vorfall den Flug des damaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales, der auf Drängen der Vereinigten Staaten zu einer Notlandung in Österreich gezwungen wurde während der Suche nach dem NSA-Whistleblower Edward Snowden. Dieser befand sich jedoch nicht an Bord.

