Dänemark plant IS-Rückholaktionen

Kehrtwende in der dänischen Politik. Die dänische Regierung will drei Frauen und 14 Kinder aus Lagern für IS-Kämpfer nach Dänemark zurückholen. Nach ihrer Rückkehr droht den Frauen eine Haftstrafe. Fünf weitere Kinder sollen folgen. Deren Mütter aber sind in Dänemark nicht mehr willkommen.