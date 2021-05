Fußball-Revolution: Niederlande erlauben gemischte Teams im Amateurfußball

Frauen dürfen in den Niederlanden ab der nächsten Spielzeit gemeinsam mit Männern in allen Amateurligen spielen. Das entschied der Fußballverband KNVB am Dienstag. Im niederländischen Pokalwettbewerb könnten die gemischten Teams auch auf Profimannschaften treffen.