Offener Brief: 58 Prozent der Franzosen teilen Sorgen über "Islamisierung Frankreichs"

Laut einer repräsentativen Umfrage teilen 58 Prozent der Franzosen die Sorge vor einer "Islamisierung Frankreichs", die von einigen Militärs in einem offenen Brief geäußert wurde. Fast die Hälfte der Franzosen befürchtet demnach gar einen Bürgerkrieg.

Eine am 28. April von dem Marktforschungsinstitut Harris Interactive im Auftrag des Nachrichtensenders LCI durchgeführte Umfrage zeigt eine mehrheitliche Unterstützung für den offenen Brief der Militärs. Demnach teilen 58 Prozent der Befragten die in dem Brief ausgedrückte Befürchtung vor einer "Islamisierung Frankreichs".

In dem am 21. April in der konservativen Zeitschrift Valeurs actuelles veröffentlichten Brief fordern die Militärs, "den Patriotismus zu verteidigen", und kritisierten eine "Desintegration" Frankreichs. Laut der Umfrage unterstützen 58 Prozent der Befragten "eher" oder "voll und ganz" das Ansinnen der Militärs. Diese Unterstützung reicht von 36 Prozent bei den Sympathisanten der französischen Grünen (Europe Écologie – Les Verts) bis zu 86 Prozent bei den Sympathisanten von Marine Le Pens Rassemblement National.

Fast die Hälfte der Franzosen befürchtet einen Bürgerkrieg

Weiterhin zeigt die Umfrage, dass mehr 86 Prozent der Befragten glauben, dass "in bestimmten Städten und Vierteln die Gesetze der Republik nicht gelten". 84 Prozent finden, dass "die Gewalt in Frankreich täglich zunimmt". Dass es "eine Form von Antirassismus gibt, die Hass zwischen den Gemeinschaften erzeugt", sagen 74 Prozent. Und dass "die französische Gesellschaft auseinanderfällt", befürchten 73 Prozent.

Fast die Hälfte der Befragten, 45 Prozent, glaubt, dass Frankreich "bald einen Bürgerkrieg erleben wird". 49 Prozent sind der Ansicht, dass "die Armee ohne Befehl eingreifen sollte, um Ordnung und Sicherheit in Frankreich zu gewährleisten". Die Umfrage wurde am 28. April 2021 durch eine Stichprobe bei 1.613 Personen ab 18 Jahren durchgeführt, die repräsentativ für die französische Bevölkerung sind.

