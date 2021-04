EU-Parlamentsabgeordneter Mathias Vanden Borre in Brüssel von Jugendlichen belagert und verprügelt

In Brüssel wurde am Dienstag der Abgeordnete des EU-Parlaments Mathias Vanden Borre von der Partei N-VA (Neu-Flämische Allianz) von Jugendlichen angegriffen.

Auf Twitter schrieb er:

"Gerade angegriffen, getreten, geschlagen und fast ausgeraubt, während ich durch Brüssel gehe. Die Polizei ist vor Ort für eine Untersuchung."

Zonet aangevallen, gestampt, geslagen en bijna beroofd tijdens een wandeling door Brussel. Politie is ter plaatse voor onderzoek. pic.twitter.com/1dsPy94Zsr — Mathias Vanden Borre (@M_VandenBorre) April 27, 2021

Der Vorfall ereignete sich in einem sozial schwachen Wohngebiet an der Grenze der Stadtteile Jette und Laken. Vanden Borre sagt mehrmals, dass er ein Brüsseler Abgeordneter ist und dass die Jugendlichen ihn in Ruhe lassen sollen. Einer der Jugendlichen fragt Vanden Borre mehrmals, warum er filmt. Kurz bevor das Bild grob verschwindet, sieht man, wie sich ein Jugendlicher schnell nähert. Gegenüber Newsy Today äußerte er sich:

"Sie haben mich getreten und mir dann ins Gesicht geschlagen. Dann bin ich weggelaufen. Sie verfolgten mich noch eine Weile. Einer von ihnen versuchte, mir den Weg zu versperren und mein Telefon zu schnappen, aber es hat nicht geklappt. Ich konnte die Polizei am Ende der Straße anrufen, und die war ziemlich schnell zur Stelle."

Vanden Borre erstattete Anzeige und reichte die Videos bei der Polizei ein. Nach einer Untersuchung erklärte ihn der Arzt drei Tage lang für arbeitsunfähig. Er resümierte:

"Ich bin sehr geschockt. Ich wohne hier in der Gegend und habe so etwas nicht erwartet. Schon gar nicht am helllichten Tag. Hoffentlich erwischen sie die Typen bald. Leider ist dies eine tägliche Realität in Brüssel. Ich sehe es als meine Aufgabe an, das anzuprangern."

