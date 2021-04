Dänemark verzichtet vollständig auf Corona-Impfstoff von AstraZeneca

Das EU-Land Dänemark verzichtet dauerhaft auf den Einsatz des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca. Die Impfkampagne werde ohne das Präparat fortgesetzt, so der Direktor der dänischen Gesundheitsverwaltung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.