Die Wunde am Palazzo Strozzi

Am Florenzer Palazzo Strozzi wurde das Kunstwerk "La Ferita" (Die Wunde) des französischen Künstlers JR enthüllt. Die große Schwarz-Weiß-Fotocollage zeigt einen zugleich realen und imaginären Innenraum und will eine Debatte über Kultur in Zeiten von COVID-19 auslösen.