"Ein menschlicheres Umfeld" – Immer mehr Familien zieht es wegen Corona aus der Stadt aufs Land

Die Corona-Krise hat unser Leben und das Verständnis von Normalität verändert. Vieles, das ehemals Vorteile bot, zeigt sich nun von der Kehrseite. Für viele verlor die Stadt zusehends an ihrer ehemaligen Attraktivität. Vor allem für Familien wurde die Corona-Zeit zur Herausforderung.

Einige nutzten diese aber auch als Chance, um den Traum vom Landleben endlich Realität werden zu lassen.

resümiert Elisabetta Freggiaro, die mit ihrer Familie von Mailand in die Provinz Brianza gezogen ist.

"Wir sind nicht umgezogen, weil wir Angst vor dem Virus hatten, sondern weil wir an einem Ort leben wollten, der gleichgeblieben ist und nicht seine grundlegenden Werte verloren hat. In Mailand und vielen anderen großen Städten bemerkt man die Veränderungen viel stärker als in kleineren, naturverbundenen Orten. Den ersten Lockdown haben wir in Mailand verbracht, daher kennen wir den Unterschied gut."