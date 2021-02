US-Analysten: Russland-NATO-Krieg könnte durch Invasion Polens in Kaliningrad gewonnen werden

Ein umfassender Krieg zwischen Russland und dem Westen würde durch blutige Kämpfe in der Ostsee-Exklave Kaliningrad entschieden werden, meinen US-Analysten. In einer Analyse geben sie einen seltenen Einblick, wie ein neuer Weltkrieg ablaufen könnte.

Die Militärzeitschrift Overt Defense veröffentlichte Ende Januar einen Artikel, in dem beschrieben wird, wie Russlands westlichste Provinz, in der eine halbe Million Menschen lebt, zum Schauplatz eines erbitterten Kräftemessens werden würde, wenn das Land mit den westlichen Nationen in Konflikt gerät. Es wird darauf hingewiesen, dass Moskau Zehntausende von Soldaten sowie Bataillone von Iskander-Kurzstreckenraketen in der Region stationiert, die in der Lage sind, nukleare Nutzlasten auf Städte in Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik abzufeuern.

Im Jahr 2018, als Russland die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtete, warnte ein US-Überwachungsbeauftragter vor den nuklearen Fähigkeiten des Landes in Kaliningrad, einer der Gastgeberstädte des Turniers. Die Federation of American Scientists veröffentlichte Satellitenfotos, die ihrer Meinung nach erweiterte Kapazitäten in einem verstärkten Bunker zeigten, den sie als Lagerort für Sprengköpfe vermutete. Ein Sprecher der Organisation erklärte:

"Es ist ein Standort, den wir seit geraumer Zeit beobachten, und es gab in der Vergangenheit einige Erweiterungen, aber nichts so Dramatisches wie diese. Dies ist das erste Mal, dass wir einen der Atombunker entdeckten, der ausgegraben und offenbar renoviert wurde."

Laut dem Weltuntergangsszenario-Plan für einen eskalierten Krieg müsste das NATO-Mitglied Polen in die Bresche springen, und das schnell genug, um einen nuklearen Schlagabtausch zu verhindern, so die Overt-Defense-Studie. Demnach müssten die 45.000 aktiven Soldaten der polnischen Armee die 50.000 Mann starke Kaliningrader Garnison überwinden und die Kontrolle über die Anlagen übernehmen, bevor die russischen Verteidiger den großen roten Knopf drücken könnten.

Während es in der Praxis zahlreiche Hindernisse für diesen Plan gäbe, wird in dem Artikel eines als das bedeutendste hervorgehoben. Russlands S-400-Luftabwehrsystem wird als eines der fortschrittlichsten der Welt gepriesen und stellt angeblich eine Bedrohung für NATO-Kampfflugzeuge dar. Deswegen versuchte Washington sogar, Mitglieder des Militärblocks wie die Türkei daran zu hindern, es von Moskau zu kaufen, und drohte mit Sanktionen. Ohne Lufthoheit sei es schwer vorstellbar, wie Polen in einem bodengestützten Blitzkrieg siegen könnte.

Die Bewohner von Kaliningrad werden jedoch nicht lange ruhig schlafen können, denn "die polnische Luftwaffe arbeite an einer Lösung gegen" die Hightech-Luftabwehrwaffe, so die Analyse von Overt Defense. Während keine Details über das geheimnisvolle Projekt genannt werden, räumen die Autoren ein, dass "es eine Weile dauern wird, es einzuführen".

Der Artikel beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass Polen in der Lage sein werde, seine Kräfte schnell genug für einen Präventivschlag zu mobilisieren, als "optimistisch, aber möglich". Die Autoren behaupten, dass "Schnelligkeit und Überraschung essenziell wären", da "die Position der polnischen Streitkräfte von Beginn an keine einfache ist".

Während das Szenario die russischen Generäle wohl kaum in kalten Schweiß ausbrechen lassen wird, gab es allenfalls einen Präzedenzfall in der Geschichte. Auf dem Höhepunkt seiner Macht war das kolossale Polen-Litauen, das sich von Lettland bis zur heutigen Ukraine erstreckte, eine der wenigen Staaten in der Geschichte, die Moskau jemals erfolgreich in einer Landinvasion erobern konnten. Im Jahr 1610 waren seine Truppen in die russische Hauptstadt eingedrungen und hatten den Kreml besetzt, den sie ein Jahr lang gehalten hatten, bevor sie von ihren Gegnern ausgehungert wurden.

