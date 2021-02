Nach pandemiebedingter Pause: Ukraine nimmt Stromimporte aus Russland wieder auf

Der ukrainische Energieversorger Ukrenergo veröffentlichte auf seiner offiziellen Webseite eine interaktive Karte, die auf eine Importkapazität von 200 Megawatt pro Stunde schließen lässt. Laut dem Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) habe Kiew am Montag einen entsprechenden Antrag eingereicht. Welches Unternehmen konkret als Importeur des russischen Stroms in die Ukraine auftreten soll, präzisierte Ukrenergo bisher nicht.

Im Herbst 2019 hatte die Ukraine nach einer vierjährigen Pause der Lieferungen den Import der russischen Elektroenergie wiederaufgenommen. Im April 2020 stellte die Nationale Regulierungskommission für Energie und kommunale Dienstleistungen die Stromankäufe aus Russland und Weißrussland jedoch angesichts der Corona-Krise wieder ein. Indessen setzte sich der ukrainische Interimsenergieminister Juri Witrenko für "vernünftige Einschränkungen" bei den Importgeschäften mit den beiden Ländern ein. Er vertrat aber auch die Meinung, die Ukraine vom einheitlichen Energiesystem zwischen Moskau und Minsk abkoppeln zu müssen und plädierte für einen Beitritt zum europäischen Energienetzwerk.

Am 16. Dezember 2020 wurde die Entscheidung der ukrainischen Energie-Regulierungsbehörde wieder aufgehoben. Vor der Wiederaufnahme der Stromexporte aus Russland in die Ukraine wurde am 3. Januar eine ähnliche Vereinbarung mit den entsprechenden Behörden in Weißrussland erzielt.

